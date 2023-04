Unbekannter zündet Sperrmüll-Couch in Hanau an

Der Unbekannte, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Rückenaufdruck bekleidet war, hatte am späten Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, das Grundstück mit 20er-Hausnummer betreten und dort eine Mülltonne sowie eine dem Sperrmüll gewidmete Couch im Hof angezündet. Ein Bewohner des Hauses hatte dies bemerkt und den Kriminellen angesprochen, der daraufhin flüchtete. Das Feuer konnte durch den Bewohner gelöscht werden. Weitere sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 06181 100-123 entgegen.

Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall in Erlensee

Erlensee. Bei einem Unfall, der sich am frühen Mittwochabend auf der Landesstraße 3193 zwischen zwei Autos ereignete, sind beide Fahrerinnen leicht verletzt worden. Eine 80-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Polo auf der Landesstraße unterwegs und wollte nach links Richtung Ravolzhausen abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Golf, der von einer 23-Jährigen gesteuert wurde, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Beide Frauen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die genaue Schadenshöhe an den beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen muss noch ermittelt werden.

Biker-Safety-Touren: Es sind noch Plätze frei

Bad Orb/Schlüchtern. Wie bereits am 31. März 2023 berichtet, bietet das Polizeipräsidium Südosthessen erstmalig sogenannte "Biker-Safety-Touren" an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den Termin am 7. Mai 2023 sind noch Plätze frei. Für diesen Termin können sich Interessierte noch bis zum 28. April anmelden. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der "Biker-Safety-Tour" zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Am 16. Juli 2023 und am 24. September 2023 sind weitere Touren geplant. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen