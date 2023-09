Unbekannter Täter beklaut gutmütige Rentnerin in Würzburg

Am Montagmittag klopfte ein unbekannter Täter an die Fensterscheibe des grauen Citroens einer Rentnerin. Diese war gerade dabei ihr Geld nachzuzählen, welches sie zuvor bei der Bank abgehoben hatte. Der unbekannte Täter fragte diese nach Wechselgeld, woraufhin sie ihm zunächst Münzgeld aus dem Beifahrerfenster reichte. Anschließend öffnete er die Beifahrertüre und fragte erneut nach Kleingeld. Hierbei kramte er selbständig im Münzfach ihres Geldbeutels, während die Rentnerin diesen in der Hand hielt. Im Nachhinein stellt sie fest, dass 440 Euro ihres zuvor abgehobenen Scheingeld entwendet wurden.

Die Dame beschrieb den Täter wie folgt: männlich, 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt, schlank, kurze Haare mit dunkler Kleidung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.