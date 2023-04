Unbekannter stiehlt Opferstock aus ehemaliger Kapuzinerkirche in Lohr

Im Zeitraum von Freitag, 14., und Samstag, 16. April, machte sich ein bislang unbekannter Täter am Opferstock in der ehemaligen Kapuzinerkirche am Kirchplatz zu schaffen. Hierbei begab sich der Täter in die Kirche und riss den an einer Wand befestigten Opferstock mit Gewalt heraus. Die gesamte Tatbeute, Opferstock und Inhalt, wird auf über 200 Euro geschätzt, da der Opferstock bereits einen Wert von 180 Euro besitzt.

Bargeld aus Handtasche gestohlen

Lohr. Am Samstagnachmittag, den 15. April, gegen 17 Uhr, ließ eine Kundin des Lebensmittelmarktes Aldi in der Rechtenbachstraße ihre dunkelfarbene Handtasche samt Geldbeutel an ihrem Einkaufswagen hängen, ehe sie sich vom Parkplatz entfernte. Nachdem sie den Verlust feststellte, kam sie etwa 20 Minuten später zurück, wobei ihre Handtasche bereits in der Obhut des Verkaufspersonals war. Bei der anschließenden Durchsicht stellte die Geschädigte fest, dass ihr Bargeld in Höhe von etwa 55 Euro fehlt. Somit muss ein bislang unbekannter Täter im genannten Zeitraum das Geld aus der

Briefkasten beschädigt und auf Grundstück uriniert

Lohr-Wombach. Im Zeitraum von Sonntag, 9., bis Freitag, 14. April, fand in der Straße Zur Wolfswiese Vandalismus statt. Hierbei wurde der Briefkasten des Anzeigenerstatters beschädigt und zudem noch vor dessen Hauseingang uriniert. Der Geschädigte nimmt an, dass dies im Zusammenhang mit Feierlichkeiten in der unmittelbaren Nähe steht. Die Polizeiinspektion Lohr ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise in allen drei Fällen nimmt die Polizei Lohr unter Tel. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.