Unbekannte stehlen Grabschmuck auf Lohrer Friedhof

Auf dem Friedhof in der Lehmskaute stellte sie fest, dass der umfangreiche Grabschmuck bestehend aus exotischen Pflanzen verschwunden war. Ein Zeuge teilte ihr mit, dass dies am Samstag, 21. Oktober, um 13.30 Uhr herum, passiert seien soll. Der Schaden wird auf ca. 1000 € geschätzt. Zeugen die auf dem Friedhof zum fraglichen Zeitpunkt eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich zu melden.

Betrunken zum Konzert: Anzeige

Lohr. Alkoholisiert, nicht reingelassen, rumgepöbelt und rausgeflogen – so fasst die Lohrer Polizei den Samstagabend eines 34 Jahre alten Mannes zusammen.

Gegen 17.45 Uhr wollte dieser zum »Chaos Unity Festival« in der Lohrer Stadthalle. Der Sicherheitsdienst ließ den erkennbar betrunken Metal-Fan jedoch nicht hinein. Der Mann pöbelte, der Sicherheitsdienst »verwies ihn des Platzes und half ihm die Stufen hinunter«, heißt es im Pressebericht. Der 34-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Die Prüfung einer Streife ergab, dass alles rechtens war – zumindest auf Seite des Sicherheitsdienstes. Der Mann, der sich beschwert hatte, darf nämlich gar keinen Alkohol trinken, das hatte ein Gericht ihm auferlegt. Die annähernd zwei Promille, die ein Atemalkoholtest ergab, waren ein deutlicher Verstoß. Es folgt eine Anzeige. fka

Randale an Lohrer Mainlände

Lohr. Jugendliche haben am Samstagabend unter der alten Mainbrücke in Lohr randaliert. Gegen 20 Uhr meldete ein Anrufer der Einsatzzentrale, dass dort eine größere Personengruppe sei, die Flaschen zerschlage, teilt die Polizei mit. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren zur Mainlände, wo elf Jugendliche waren, darunter auch derjenige, der die Flaschen zerschlagen hatte. Er musste die Scherben aufsammeln und wird wegen eines Verstoßes gegen das Abfallrecht angezeigt. fka

Straßenlampe angefahren

Lohr. Ebenfalls am 28.10.2023 wird der Polizei eine beschädigte Straßenlampe mitgeteilt. Die Straßenlampe steht im Neubaugebiet in Sendelbach in Verlängerung des Sandwegs. Der Unfall dürfte sich in der Zeit vom 25.10.2023 bis zum 27.10.2023 ereignet haben. Eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr stellte vor Ort fest, dass der Anstoß durch eine Baumaschine erfolgt seien könnte. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 € geschätzt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Faustschläge nach Streitigkeit

Karlstadt-Gambach. Auf dem ansonsten friedlich verlaufenen 51. Gambacher Weinfest kam es am Samstagabend zu einer Körperverletzung.

Gegen 23:15 Uhr gerieten am letzten Abend der bekannten und beliebten Veranstaltung in der Musikhalle Gambach zwei Männer in Streit. Ein 34-jähriger Gambacher wollte schlichtend eingreifen und wurde daraufhin unvermittelt von einem der beiden Streithähne mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Der anwesende Sicherheitsdienst verhinderte eine weitere Eskalation, medizinische Betreuung erachtete das Opfer als nicht notwendig.

Gegen den 38-jährigen Schläger wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, der Hesse hatte einen Atemalkoholwert von umgerechnet gut 1,3 ?.