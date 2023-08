Unbekannter schlägt Würzburger auf den Hinterkopf

In der Sonntagnacht, gegen 3.30 Uhr liefen vier Würzburger die Mainaustraße in Richtung Mergentheimer Straße entlang, als sie auf Höhe der Sedanstraße auf einen Unbekannten trafen. Dieser rief urplötzlich vier weitere Männer herbei. Daraufhin kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Gruppen, kurze Zeit später entfernten sich jedoch vier der insgesamt fünf Unbekannten. Ein einzelner von diesen verblieb bei den Würzburgern und schlug einem auf den Hinterkopf. Dadurch erlitt der 25-Jährige eine leichte Verletzung. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Mergentheimer Straße. Er trug zum Tatzeitpunkt einen weißen Hoodie.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kraftrad umgeworfen und beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagabend gegen 21:10 Uhr bemerkte eine 23-Jähriger, dass sein blaues Kraftrad des Herstellers Suzuki von einem unbekannten Täter umgeworfen und der rechte Blinker herausgerissen wurde. Dieses hatte er am Freitagmittag ordnungsgemäß am Johanniterplatz abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

E-Scooter-Fahrer angetrunken

WÜRZBURG/INNENSTADT. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unterzog einen E-Scooterfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße. Hierbei ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 0,8 Promille, sodass ihm die Weiterfahrt unterbunden wurde. Anschließend musste er die Beamten für einen beweiskräftigten Alkoholtest zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt