Unbekannter schießt in Karlstadt mit Luftgewehr auf Katzen

In der Verletzung konnte sie das Geschoss, ein sogenanntes „Diabolo“, auffinden. Der Kater wurde im Zeitraum vom Dienstag, 29.08., zwischen 05:45 Uhr und 16:00 Uhr vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen und verletzt. Mittlerweile wurde bekannt, dass auch eine weitere Katze mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Auch diese Katze wies eine Schussverletzung auf. Der Tatort dürfte sich im Bereich Heideweg und Uhlandstraße in Karlstadt befinden.

Die Polizei Karlstadt ermittelt nun gegen unbekannten Täter und bittet um Zeugenhinweise, welche unter pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de und 09353/97410 entgegengenommen werden.

Unfall zwischen Motorrad und Auto

Karlstadt. Die Polizei wurde am Samstag, 2.9.23, gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Motorrad gerufen. Die Motorradfahrerin fuhr mit ihrem Krad auf der St 2438 von Karlstadt in Richtung Stadelhofen. In einer scharfen Rechtskurve stürzte die Motorradfahrerin, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Es kollidierte das Motorrad mit einem entgegen kommenden Pkw Ford. Den Motorradfahrerin trug Schutzkleidung, welche schwere Verletzungen verhinderte. Sie erlitt lediglich einen Schock. Der Fahrer des Pkws bleib unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme und Reinigung der Straße kurzzeitig gesperrt. Neben der Polizei war der Rettungsdienst, wie auch die Freiwillige Feuerwehr Karlstadt und Laudenbach im Einsatz.

Zigarettenautomat aufgeflext

Arnstein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Grabenstraße in Arnstein ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Automat aufgeflext wurde. Der Täter entnahm sämtliche Zigaretten und Bargeld.

Zeugen die Täterhinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Karlstadt unter 09353/97410 oder per Mail pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Wahlplakat beschädigt

Steinfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Wahlplakate im Ortsbereich Steinfeld durch unbekannte Täter mit roter Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Lohr a. Main in Verbindung zu setzen. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizei Lohr