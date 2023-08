Unbekannter Reizstoff in Würzburger Kinosaal - mehrere Verletzte

Die Berufsfeuerwehr und der Haustechniker des Kinos überprüften vor Ort den technischen Stand der Klimaanlagen. Auch kann nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Freisetzung von Reizstoff durch eine unbekannte Person nicht ausgeschlossen werden. Bis zur Feststellung der Ursache und der Art des Reizgases, wurde der Kinobetrieb vorerst eingestellt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall im Kinosaal 6 geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Schwerer Unfall zwischen Straßenbahn und einem 81-Jährigem

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Mittwochmittag ereignete sich in der Virchowstraße ein schwerer Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 81-jährigem Rentner. Die Straßenbahn fuhr vom Betriebshof in der Sanderau in Richtung Sanderring, als der Rentner in der Virchowstraße unvermittelt das Gleis betrat. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wodurch der Rentner gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert wurde. Dieser erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen, sodass er durch den Rettungsdienst in ein anliegendes Krankenhaus transportiert werden musste. Nach jetzigem Stand befindet sich der Rentner außer Lebensgefahr.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt