Unbekannter reißt in Erlenbach drei Außenspiegel ab

Die Fahrzeuge standen im Außenbereich auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt im Dreispitzweg. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Unfallflucht in Leidersbach

Leidersbach, Kreis Miltenberg. Am Donnerstag kam es laut Polizei offensichtlich zu einer Unfallflucht im Ortsbereich, bei der ein schwarzer BMW 118i mit Friedberger Kennzeichen angefahren wurde. Beschädigt wurde das Fahrzeug am Heck. Die Besitzerin des BMW hielt sich zwischen 10 Uhr und 15.40 Uhr in Leidersbach auf und stellte ihr Fahrzeug auf dabei auf verschiedenen Parkplätzen von Geschäften und Gaststätten ab. Ein exakter Unfallort steht bislang nicht fest.

