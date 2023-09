Unbekannter geht Jugendlichen in Niedernberg an und erbeutet Geld

Dem Sachstand nach soll es gegen 15:30 Uhr zu der Tat gekommen sein. Der fast 14-jährige Junge war mit einem Tretroller im Bereich der Lindenstraße auf dem Fußweg zum Parkplatz "Hintermauer" unterwegs, als der Unbekannte auf ihn zugekommen sein, ihn geschlagen und Geld gefordert haben soll.

Im Anschluss sei der Täter mit einer geringen Menge Bargeld zu Fuß in Richtung Feuerwehrhaus geflüchtet. Die Polizei Obernburg leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls unmittelbar eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein - bislang ohne Erfolg.

Nachdem eine Beschreibung von dem Unbekannten vorliegt, wenden sich die Ermittler damit an die Bevölkerung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,85 Meter groß und schlank

Helle Haut

Schätzungsweise um die 18 Jahre alt

Kurze Haare

Trug eine schwarze Sonnenbrille

Bekleidet mit einer hellblauen Lederjacke, einer kurzen blauen Jeans, schwarzen Nike-Schuhen

Hatte einen goldenen Ring an der Hand und trug einen schwarz-gelben Turnbeutel bei sich

Wer möglicherweise Beobachtungen zur relevanten Uhrzeit gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

LKR. MILTENBERG. Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in Klingenberg alleinbeteiligt gestürzt und hat sich verletzt. Der Mann stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

In Bürgstadt kam es zwar nicht zum Unfall, eine Frau war mit einem Roller dennoch alkoholisiert unterwegs. Am Donnerstag fuhr ein 67-Jähriger gegen kurz nach 18:00 Uhr auf dem Radweg von Klingenberg in Richtung Erlenbach. Beim Überwinden eines Bordsteins verlor der Mann die Kontrolle über das Pedelec und stürzte in der Folge. Er verletzte sich hierbei leicht, musste jedoch nicht in Krankenhaus gebracht werden. Da sich während der Unfallaufnahme durch die Obernburger Polizei Hinwiese für eine Alkoholisierung des Gestürzten ergaben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Vortest hatte einen Wert von deutlich über einem Promille ergeben.

Auch im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bürgstatdt mussten Beamte der Polizei Miltenberg Alkoholgeruch bei einer 63-Jährigen feststellen. Die Frau war gegen 22:00 Uhr mit einem Motorroller im Ortsgebiet unterwegs. Auch sie hatte bei einem Atemtest einen Wert deutlich jenseits der Promillegrenze. Sie musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Verkehrsdelikten, die den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben könnten.

Zeugenaufrufe

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurden gegen 18:00 Uhr ein Handy und eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto gestohlen, während die Eigentümerin in dem dortigen DM "In der Seehecke" einkaufen war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken