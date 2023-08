Unbekannter bricht in Alzenau Lagerhallen auf

Beute machte der Unbekannte dem Sachstand nach nicht. Die Alzenauer Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise. Vermutlich in der zweiten Nachthälfte hatte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den drei Lagerhallen im Schiffweg verschafft und hierzu die Türen aufgehebelt. Entwendet hat der Täter nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der hinterlassene Sachschaden liegt schätzungsweise bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Unterstand durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Haibach. Am Samstagmorgen hat ein öffentlicher Unterstand gebrannt. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Zur Ursache ermittelt die Aschaffenburger Polizei und bittet auch um Zeugenhinweise. Am Samstagmorgen, um 06.00 Uhr, erreichte die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über den Brand eines Unterstandes, der sich in Verlängerung des Sponackerwegs befindet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Unterstellhütte der Gemeinde Haibach in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr Haibach löschte den Brand ab. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang auch um Hinweise von Zeugen.

Betrunkener schiebt parkendes Auto auf anderes Auto

Aschaffenburg-Obernauer Kolonie. Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall in der Obernauer Straße ereignet. Der Fahrer eines Pkw war mit einem geparkten Auto kollidiert. Ein Vortest des Fahrers ergab Hinweise auf Alkoholeinfluss. Am Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, war ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw in der Obernauer Straße unterwegs. Dem Sachstand nach kollidierte er hier mit einem geparkten Fahrzeug und schob dieses auf einen weiteren geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen in einem unteren fünfstelligen Bereich. Ein Vortest bei dem Unfallverursacher erbrachte einen Wert von rund 1,2 Promille Atemalkoholkonzentration. Das Fahrzeug des 64-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Mann musste derweil eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Neben der Schadensregulierung wird sich der Mann in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.



Alkoholkontrollen der Polizei

Bayerischer Untermain. Auch an diesem Wochenende haben die Polizeibeamtinnen und -beamten wiederholt Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in den Blick und aus dem Verkehr genommen. Zudem wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen, bei dem Hinweise auf eine Alkoholisierung des Verursachers vorliegen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen sich nun in mehrfacher Hinsicht verantworten.

Großostheim. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Aschaffenburger Polizei den Fahrer eines Lieferwagens in der Babenhäuser Straße. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Aschaffenburg-Damm. Knapp zwei Promille erbrachte der Vortest eines Autofahrers, der am Freitagmittag in der Schillerstraße unterwegs war. Die Fahrer mussten jeweils eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wird in einschlägigen Fällen regelmäßig zur Vorbereitung der Einziehung noch vor Ort beschlagnahmt. Die Fahrer werden sich zudem in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg



Mainaschaff. Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr wurde ein grauer Dacia Logan beschädigt, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Die Aschaffenburger Polizei such t in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls, u. a. den Fahrer eines Fiat Abarth, der den Unfall offensichtlich beobachtet hatte.

Aschaffenburg-Damm. Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde ein violettfarbenes Fahrrad der Marke Specialized entwendet. Das Rad war zu dieser Zeit an den Fahrradständern der Oberschulen in der Ottostraße abgestellt.

Waldaschaff. Zwischen Donnerstagnachmittag, ab 16.00 Uhr und Freitagmorgen, um 07.30 Uhr, wurde ein weißer Lkw der Marke Mercedes angefahren. Das Fahrzeug stand in der Walburgstraße.

Kleinostheim. Am Donnerstagmittag, zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, wurde ein weißer Audi im Heckbereich beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Burgweg.



Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Alzenau

Alzenau-Wasserlos. Am Donnerstag, zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein roter Mazda beschädigt, der zu dieser Zeit in der Bezirksstraße abgestellt war.



