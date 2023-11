Unbekannter beschädigt Wohnwagen in Frammersbach

Der Wohnwagen war in der Wiesenfurt in Frammersbach abgestellt.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldung der Polizei Lohr

Holzdiebstahl von Gemeinde-Lagerplatz

BIRKENFELD. Holz im Wert von etwa 130 Euro haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch entwendet. Der 34-jährige Geschädigte hatte sein Holz auf dem Lagerplatz der Gemeinde Birkenfeld in Billingshausen abgelegt. Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, musste er feststellen, dass etwa ein Ster Holz gestohlen wurde. Der Beuteschaden wird auf etwa 130 Euro geschätzt. Möglicherweise wurde bei Abtransport ein Kleintransporter oder ein PKW/Traktor mit Anhänger verwendet.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinwiese unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld