Unbekannte stehlen zwei Baucontainer in Großwallstadt - Zeugen gesucht

Dem Sachstand nach ereignete sich der Diebstahl auf dem Baustellengelände im Grundtalring am Freitag zwischen 02:05 Uhr und 02:45 Uhr. Bislang Unbekannte hatten hier zwei Baucontainer samt Werkzeug und technischer Geräte, die darin gelagert waren, entwendet. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren fünfstelligen Bereich. Nachdem die Täter zum Abtransport der tonnenschweren Container mit entsprechenden Lastwagen vor Ort gewesen sein müssen, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch Nachgang einschlägige Fahrzeuge in dem Bereich gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Frisiertes E-Bike gestoppt - Fahrer unter Drogeneinfluss

KLEINWALLSTADT, OT. HOFSTETTEN, LKR. MILTENBERG. Die Kontrolle eines E-Bikes am Freitagabend hat für den 38-jährigen Fahrer gleich mehrere Anzeigen zur Folge. Der Mann war ohne erforderliche Fahrerlaubnis, dafür mit einer nicht geringen Menge an Amphetamin und Haschisch unterwegs. Zudem besteht der Verdacht auf Drogenkonsum vor Antritt der Fahrt.

Das E-Bike des Mannes geriet am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, in der Talstraße ins Visier einer Streife der Obernburger Polizei, da dieses augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Die Beamten stoppten den 38-Jährigen und konnten im Laufe der Kontrolle Hinweise feststellen, dass an dem E-Bike manipuliert wurde und der Mann nicht im Besitz der nun erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung konnten in seinem Rucksack rund 100 Gramm Haschisch und mehrere hundert Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, insbesondere einer Blutentnahme und einer Wohnungsdurchsuchung, wurde der 38-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen hierzu werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

