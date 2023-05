Unbekannte klauen in Hösbach hochwertige Fahrräder

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten die Unbekannten zunächst zwei Fahrräder von einem Pkw, der samt Fahrradträger auf einem Grundstück im Strütweg abgestellt war. Die Täter brachen hierzu die Sicherungen auf und entwendeten ein Mountainbike der Marke Specialized sowie ein Mountainbike der Marke Mondraker in rot und schwarz. Das Mountainbike der Marke Specialized ließen die Täter später an einem Anwesen in der Gartenstraße zurück und entwendeten dort ein E-Bike der Marke Cube in grün und grau. Auch hier brachen die Unbekannten das Sicherungsschloss des Rades auf. Der Beuteschaden liegt insgesamt bei mehreren tausend Euro. Der Sachschaden liegt in einem unteren dreistelligen Bereich.

An einem weiteren Anwesen in der Gartenstraße hatten die Unbekannten dem Sachstand nach versucht, eine Terrassentüre zu öffnen. Nachdem die Türe verschlossen war verließen die Unbekannten das Grundstück, ohne Sachschaden zu hinterlassen. Ebenfalls in der Gartenstraße öffneten die Täter zudem eine unverschlossene Garagentür. Auch hier kam es letztlich weder zu einem Beute- noch einem Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise:

Wer hat zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Rottenberg festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeibeamte schreiten bei Auseinandersetzung ein - Tatverdächtiger greift Beamten an - Gewahrsam

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Beamte die Kontrahenten einer körperlichen Auseinandersetzung getrennt. Ein Tatverdächtiger griff die Beamten hierbei tätlich an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Am frühen Sonntagmorgen, um 01.00 Uhr, waren die Beamten von Bundespolizei, Ordnungsamt und Polizeiinspektion Aschaffenburg auf die Auseinandersetzung von zwei Personen im Bereich des Taxistandes in der Ludwigstraße aufmerksam geworden. Die Beamten trennten die beiden Kontrahenten umgehend. Ein nunmehr tatverdächtiger 26-Jähriger schlug einem Beamten hierbei in das Gesicht. Der 26-Jährige musste mittels unmittelbaren Zwanges festgenommen und gefesselt werden. Im Zuge der ersten Auseinandersetzung wurde ein 28-Jähriger im Kopfbereich verletzt. Der Polizeibeamte erlitt durch den Faustschlag ebenfalls Verletzungen im Gesichtsbereich.

Der 26-Jährige wurde nach Durchführung einer Blutentnahme zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle. Neben des Tatverdachts der anfänglichen Körperverletzung muss sich dieser zudem in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Einbruch in Weinhandlung - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend ist ein bislang Unbekannter in eine Weinhandlung eingedrungen. Der Täter entwendete Nahrungsmittel und entkam unerkannt.

Am Freitagabend, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, schlug der Unbekannte eine rückwärtige Scheibe des Geschäftes in der Goldbacher Straße ein und gelangte so in die Weinhandlung. Der Täter entwendete Nahrungsmittel im Wert von rund 20 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag zwischen 07.10 Uhr und 18.00 Uhr, wurde ein grauer Peugeot beschädigt, der zu dieser Zeit in der Straße Am Floßhafen abgestellt war.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagvormittag, jeweils 09.30 Uhr, wurde ein weißer Daimler Vito unfallbeschädigt, der zu dieser Zeit in der Bodelschwinghstraße abgestellt war.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagvormittag, um 11.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Pkw zwei Fahrräder, die in der Frohsinnstraße abgestellt waren. In der Folge fielen diese gegen einen weiteren geparkten Pkw.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit von Donnerstagabend, ab 17.20 Uhr, bis Samstagnachmittag, um 15.40 Uhr, wurde ein brauner VW Multivan beschädigt, der zu dieser Zeit in der Marielies-Schleicher-Straße abgestellt war.

GROSSOSTHEIM-RINGHEIM. Am Freitagmittag, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein grauer Skoda Kodiaq beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hasselstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. Im Zeitraum von Mittwochabend, ab 20.00 Uhr, bis Samstagnachmittag, um 15.15 Uhr, wurden von einem Anhänger die Bremse, das Stützrad und die Anhängerkupplung entwendet. Der Anhänger war zu dieser Zeit auf einem Schotterparkplatz am Ahornweg abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

