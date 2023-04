Marktheidenfeld: Unfall an der Autobahnausfahrt

Hierbei übersah sie einen aus Richtung Marktheidenfeld kommenden 40-jährigen Skoda-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der Fahrer des Skoda konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen die linke vordere Seite des VW Golf. Der Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfall mit Pedelec

Kreuzwertheim. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec kam es am Montag, 17. April, gegen 14.30 Uhr an der Einmündung der Oberen Pfarrgasse in die Lengfurter Straße. Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr nahezu ungebremst, von der Oberen Pfarrgasse kommend, in die Lengfurter Straße und nahm einer dort ortsauswärts fahrenden Toyota-Fahrerin die Vorfahrt. Er stieß mit seinem Pedelec gegen die hintere rechte Seite des Toyota. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der Sachschaden am Pedelec beträgt etwa 100 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Urspringen. Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am 17. April gegen 16.15 Uhr. Der Fahrer eines Ford Transit befuhr die Staatsstraße 2439, von Urspringen kommend, Richtung Duttenbrunn. Am Waldanfang kam ihm eine Fahrzeugkolonne mit circa fünf Fahrzeugen entgegen. In der Mitte der Kolonne befand sich ein dunkler/schwarzer Kleintransporter. Dieser befand sich zu weit in der Mitte der Fahrbahn und blieb beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel des Ford Transit hängen und beschädigte diesen, das Plastikgehäuse wurde abgerissen. Während der Ford-Transit-Fahrer nach dem Verkehrsunfall in der Nähe anhielt, entfernte sich der Kleintransporter von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall

Marktheidenfeld. Eine 18-jährige Autofahrerin wollte am 17. April gegen 8.30 Uhr, aus Richtung Erlenbach kommend, an der Südringkreuzung nach rechts in den Äußeren Ring abbiegen. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 18-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Unbekannte beschmieren Schild

Partenstein. In der Zeit von 14. bis 17. April wurde in der Bahnhofstraße ein Schild am Awo-Seniorenzentrum mit schwarzer Farbe beschmiert.

Die Polizei Lohr bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de