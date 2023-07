Umsonst & Draußen in Karlstadt: Betrunkener greift Helfer an

Als der 25-jährige im Rahmen seiner medizinischen Versorgung auch noch gegen die Rettungskräfte vorgehen wollte, musste er durch die Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend hatte sich der Aggressor wieder beruhigt. Grund für den Ausraster dürfte vermutlich sein übermäßiger Alkoholkonsum gewesen sein. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Mann wurde anschließend seinem Vater übergeben, zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Karlstadt-Karlburg. Ein eigentlich geringfügiger Verkehrsunfall dürfte für die Verursacherin noch weitreichende Folgen nach sich ziehen. Am Samstag, gegen 16 Uhr, befuhr eine 49-jährige Mini Fahrerin die Karolingerstraße in Richtung Ortsausgang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hierbei nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Ortstafel. Die Unfallverursacherin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem vorgelegten polnischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Bei Kontrolle Joint sichergestellt

Karlstadt-Karlburg. Am Donnerstag, gegen 23.50 Uhr, wurde ein 35-jähriger Fußgänger in Karlburg einer Personenkontrolle unterzogen, da er sich beim Anblick des Streifenwagens auffällig nervös verhalten hatte. Außerdem hatte er versucht einen Gegenstand hinter seinem Rücken zu verstecken. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei um einen Cannabisjoint. Dieser wurde sichergestellt, den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt-Gambach. Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Opel Fahrer die Hühlstraße in Gambach in Richtung Bahnhofstraße. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Nissan und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Heiße Asche in Mülltonne geleert - Garage in Brand geraten

Arnstein-Altbessingen. Am Samstagvormittag mussten die Feuerwehren aus Altbessingen und Schwebenried zu einem Garagenbrand in der Krämergasse ausrücken. Der Brand konnte durch die Feuerwehr und das beherzte Eingreifen der Anwohner frühzeitig gelöscht werden. Wie sich herausstellte war zuvor noch nicht ganz abgekühlte Asche in die Restmülltonne geleert worden und setzte diese sowie Teile einer Garage in Brand. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro belaufen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

