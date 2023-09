Überschlag nach Ausweichmanöver in Neunkirchen

Der unbekannte SUV-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die PI Miltenberg ist mit der Unfallaufnahme betraut.

Gegen 16:50 Uhr fuhr der 57-jährige Porsche-Fahrer auf der Strecke in Richtung Nassig. In einer Rechtskurve kam ein unbekannter SUV-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Porsche-Fahrer nach rechts ins Bankett lenken. In der Folge kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Insassen des Porsche blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des dunklen SUV fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Miltenberg bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten SUV-Fahrer machen können, sich unter Tel.: 09371/945-0 zu melden.

Zeugenaufrufe

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 18:15 Uhr, wurde ein grauer Toyota in der Bahnhofstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Netto-Marktes im Sandweg einen geparkten roten Pkw an. Bis der Unfallverursacher auf den hinzugekommenen Fahrer zugehen konnte, um seine Personalien anzugeben, war der geschädigte Fahrer bereits davongefahren.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Geschädigten und Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-2530 zu melden.

