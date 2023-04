Bagger prallt in parkendes Auto in Marktheidenfeld - Zwei verletzte

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Frau sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15:30 Uhr, auf der Staatsstraße 2299 bei Birkenfeld ereignete.

Den aktuellen Ermittlungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zufolge wollte ein 36-jähriger Fahrer eines Baggers, welcher auf der Gabel eine Kabeltrommel im Durchmesser von 2,4 Meter geladen hatte, die Burgstraße hochfahren. Wohl aufgrund seiner Sichtbeeinträchtigung durch die Kabeltrommel übersah er einen am Fahrbandrand geparkten Pkw und prallte gegen diesen.

Die 64-jährige Halterin des geparkten VW-Golfs befand sich zum Zeitpunkt der Kollision neben ihrer Fahrertüre und wurde zwischen ihrem Pkw und einer Hauswand eingeklemmt. Eine Mitfahrerin befand sich zum selben Zeitpunkt im Heckbereich des Wagens. Sie stürzte und zog sich Schürfwunden zu.

Die 64-Jährige wurde nach ihrer Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Fahrraddiebstahl in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstag stellte ein 17-jähriger Schüler fest, dass sein schwarzes Mountainbike, welches er von Mittwochnachmittag ca. 15:00 Uhr bis Donnerstagfrüh ca. 07:30 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße abgestellt hatte, entwendet wurde. Das Fahrrad stand vor dem Haus in einem Fahrradständer und war mit einem Zahlenschloss versehen. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Übermüdeter Fahrer gerät mehrfach in Gegenverkehr

Retzbach. Der Fahrer eines grauen VW ist am Donnerstag zwischen Thüngersheim und Retzbach mehrfach mit seinem Transporter auf die Gegenspur geraten und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Als die Polizei den Mann bei Retzbach stoppte fiel auf, dass dieser völlig übermüdet war.

Am Donnerstag um 18:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem grauen Kleintransporter der Marke VW die Bundesstraße von Thüngersheim in Richtung Retzbach und kam hier laut Zeugen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch mussten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 24-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hier wurde der Grund der Fahrweise festgestellt: der 24-Jährige war derartig stark übermüdet, so dass letztendlich auch die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Es werden nun Verkehrsteilnehmer gesucht, welche durch das Ausweichen gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 zu melden.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Lohr a. Main: Am Donnerstagmorgen wurde ein 61-jähriger beim Ladendiebstahl in der Ludwigstraße in einem Lebensmittelmarkt ertappt. Der Täter steckte diverse Artikel in seinem Rucksack und zeigte diese nicht an der Kasse vor. Am Ausgang wurde der Täter dann vom Ladendetektiv auf die Ware in seinem Rucksack angesprochen. Anschließend wurde die Polizei zur Anzeigenaufnahme verständigt. Nach Feststellung der Personalien wurde der Täter entlassen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss durch Lohr

Lohr a. Main: Am Donnerstagabend wurde ein 72-jähriger Pkw-Fahrer in der Rexrothstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige gegen den Fahrzeugführer erstattet.

Mountainbike vor Lohrer Eiscafé gestohlen

Lohr a. Main: Am Donnerstagmittag, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde ein etwa fünf Jahre altes, schwarzes Mountainbike der Marke „Wheeler“ in der Bahnhofstraße entwendet. Das Fahrrad stand neben dem dortigen Eiskaffee und war nicht verschlossen. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr