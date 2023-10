Triefenstein: Rabiaten Quadfahrer ermittelt

Beamte der Marktheidenfelder Polizei konnten jetzt einen 38-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Die Tat selbst ereignete sich bereits am Nachmittag des 30.08.2023, als der damals noch unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Quad die Verkehrszeichen ignorierte und über den Gehweg in den zwecks Fahrbahnerneuerungsarbeiten gesperrten Bereich einfuhr. Ein Straßenbauarbeiter wollte den Fahrer daraufhin anhalten und zum Wenden auffordern. Der Quad-Fahrer beschleunigte jedoch, so dass der Arbeiter ausweichen und zur Seite springen musste. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Fahrzeugführer fuhr davon.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelte in der Folgezeit und konnte jetzt den Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt und somit den Tatverdächtigen ermitteln. Gegen den Mann aus dem Landkreis Würzburg wird strafrechtlich wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Nötigung und zudem wegen des Missachtens der für die Vollsperrung aufgestellten Verkehrszeichen ermittelt.

Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Lohr. Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Lohr a. Main eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 42-Jährigen Landkreisbewohner durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er es versäumte hatte, seine Ausländische Fahrerlaubnis fristgerecht in eine Deutsche umzuschreiben. Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am selben Nachmittag wurde eine 53-Jährige Audi-Fahrerin in der Haaggasse ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch sie war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse B. Zudem konnten die Beamten im Rahmen der Kontrolle Drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und eine Blutuntersuchung wurde veranlasst.

