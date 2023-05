Triefenstein: Fahrer ohne Führerschein, Beifahrer unter Drogen

Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei dem 25-jährigen Beifahrer wurde außerdem eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Dem Beifahrer droht eine Anzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Marktheidenfeld. Am Montagabend, gegen 17:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Geschäft am Marktplatz beim Diebstahl beobachtet. Der Jugendliche entnahm ein Parfüm, verstaute dieses in seiner Hosentasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Vorgang und verständigte die Polizei. Durch das schnelle Eintreffen der Streife konnte der Jugendliche kurze Zeit später festgestellt werden. Bei ihm wurde das entwendete Parfüm, sowie ein verbotenes Springmesser aufgefunden, welches sichergestellt wurde. Die entwendete Ware hatte einen Wert von knapp 20 Euro. Dem Jugendlichen droht nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, sowie unerlaubten Waffenbesitzes.

Pkw zerkratzt

Retzbach. Am Montag in der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 14:45 Uhr hatte ein 23-Jähriger seinen Pkw VW in der Bahnhofstraße in Retzbach geparkt. Während dieser Zeit wurde der Pkw an der Beifahrerseite durch einen bislang unbekannten Täter auf einer Länge von 2 Metern zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Von Motorrad gestürzt

Büchold. Bereits am Sonntag um 17:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer mit seiner Triumph die Staatsstraße von Gauaschach in Fahrtrichtung Büchold und kam hier aufgrund zu schneller Fahrweise in einer Linkskurve zu Sturz. Der 31-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und flog über seinen Lenker. Dieser wurde leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Im Einsatz war ebenfalls die Feuerwehr Büchold mit 10 Mann. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Außentreppe beschädigt

Laudenbach. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am zurückliegenden Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr eine Außentreppe an einem Anwesen im Friedhofsweg in Laudenbach derart angefahren, dass die erste Stufe abgebrochen ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Vorfahrt missachtet

Duttenbrunn. Am Montag um 11:15 Uhr wollte ein 66-jähriger Ford-Fahrer von der Wiesenfelder Straße die Urspringer Straße in Duttenbrunn kreuzen, missachtete jedoch die Vorfahrt einer 57-jährigen Ford-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Unfallflucht

Karlstadt. Bereits am zurückliegenden Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr ein Pkw der Marke Seat durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der 54-jährige Seat-Fahrer hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Würzburger Straße in Karlstadt abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Dachelemente drohten von Anhänger zu rutschen

Mühlbach. Am heutigen Tag um 09:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann, welches mit Dachelementen für ein Fertighaus beladen war, die Staatsstraße von Mühlbach in Richtung Stadelhofen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verrutschte die Ladung auf dem Anhänger und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Der 31-Jährige hielt sofort an und sicherte die Gefahrenstelle ab. Zur weiteren Bergungsunterstützung kamen die Feuerwehren aus Karlstadt, Mühlbach und Stadelhofen zum Einsatz. Aufgrund der guten Zusammenarbeit der Feuerwehren, des städtischen Bauhofes der Stadt Karlstadt sowie der Mitarbeiter des Transportunternehmens konnte die Ladung wieder ordentlich verladen werden und es entstand keinerlei Sachschaden. Die Staatsstraße wurde nach einer Stunde Sperrung wieder freigegeben.

Hinweise zur Sachbeschädigung sowie den Unfallfluchten werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Einbruch in Fabrikgebäude

Gemünden. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Montagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter auf das Firmengelände der Firma Spessarttraum in der Weißensteinstraße.

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie zunächst vom Dach aus in verschiedene Büroräume. Sie flexten dort u.a. einen Tresor auf und erbeuteten hierbei diverse Geldtaschen und Bargeld. Die Täter verursachten einen Sachschaden von geschätzt ca. 3.000,- Euro. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart