Trickdiebin in Seligenstadt und Gelnhausen unterwegs

Die Dame verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch und ließ sie weitere Waren aus dem Lagerraum holen. Währenddessen entwendete die etwa 1,65 Meter große, 40 bis 45 Jahre alte sowie dunkelhaarige Diebin ein Smartphone (iPhone 12 Pro) aus dem Kassenbereich. Anschließend verließ die spanisch sprechende Frau das Geschäft. Sie hatte eine lilafarbene Jacke und eine schwarze Hose an.

Ein weiterer Trickdiebstahl erfolgte am selben Tag, gegen 11.30 Uhr, in einem Einkaufsladen in der Langgasse (Gelnhausen). Bei dem ähnlich gelagerten Vorfall ging die Mitarbeiterin ebenso für kurze Zeit ins Lager und die Unbekannte nutzte die Abwesenheit, um aus einem Büroraum des Geschäftes eine Geldbörse zu stehlen. Die Täterin wird als 1,60 bis 1,65 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwas korpulent beschrieben. Sie hatte ein auffälliges Muttermal im Gesicht und schwarze schulterlange Haare. Die Diebin trug ein hellblaues T-Shirt, eine dunkle Hose und sprach ebenso nur Spanisch. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen und ob es sich um die gleiche Täterin handelt ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Hinweise zu der Tat nehmen die Kripo Hanau (06181 100-123) und Offenbach (069 8098-1234) entgegen.

Rolex geraubt: Festnahmen

Obertshausen (hf) Die Polizei nahm am späten Mittwochabend zwei junge Männer fest, die im Verdacht stehen, eine Uhr der Marke Rolex geraubt zu haben. Nach Angaben des Opfers, einem 24-Jährigen aus Neuberg, wollte sich dieser um 23 Uhr mit einem Kaufinteressenten für seinen wertvollen Chronographen in der Bahnhofstraße / Ecke Ludwigstraße treffen. Der angebliche Käufer erschien dort mit zwei Komplizen. Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf die Rolex-Uhr samt Etui gewaltsam den Besitzer wechselte; die "Käufer" seien in einen weißen Kastenwagen gestiegen und wollten davonfahren. Um die Flucht zu verhindern versuchte sich der Neuberger an dem bereits fahrenden Kastenwagen festzuhalten, verlor aber die Kraft und musste das Fahrzeug loslassen. Bei dieser Aktion zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Fluchtwagen im Gewerbegebiet in Heusenstamm entdecken und zum Halten bringen, woraufhin die drei Insassen zu Fuß flüchteten. Zwei der Flüchtigen konnte die Polizei schnappen, dem Dritten gelang die Flucht. Bei den Festgenommen handelt es sich um einen 24-Järigen ohne festen Wohnsitz und um einen 26-jährigen Hanauer, die zunächst beide im Gewahrsam der Polizei verblieben. Das Etui konnten Polizisten am Straßenrand auffinden; von der Uhr und dem Dritten Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Der Flüchtige soll etwa Ende 20 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß und sportlich gewesen sein. Er habe mittellanges schwarzes Haar und einen Drei-Tage-Bart gehabt und war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet gewesen. Im Rahmen des Einsatzes wurde auch ein Polizeihubschrauber für die Suche eingesetzt.

Hinweise zum Verbleib von der Uhr und dem Flüchtigen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Randalierende Jugendliche gesucht

Hainburg (hf) Die Polizei fahndet derzeit nach drei Jugendlichen, die am Mittwochabend auf dem Schillerplatz unangenehm aufgefallen sind. Nach Hinweisen von Zeugen sei das Trio gegen 22 Uhr auf einem Motorroller unterwegs gewesen. Keiner der Drei auf dem Roller habe dabei einen Helm getragen, einer soll aber eine Schusswaffe mitgeführt haben. Dieser habe offensichtlich einen Schuss in die Luft abgegeben.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das Trio nicht antreffen, allerdings fanden die Polizisten eine Schreckschusspatrone auf dem Schillerplatz. Diese wurde spurenschonend sichergestellt.

Die Polizeistation in Seligenstadt bittet nun um Hinweise zu dem Trio und dem Roller unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Reiterin nach Sturz leicht verletzt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rodgau/Nieder-Roden (dj) Die Polizei sucht nach Zeugen, die bereits am vorletzten Donnerstagabend (20.07.) ein Unfallgeschehen im Bereich der Neckarstraße mitbekommen haben. Gegen 19 Uhr ritt eine 33-jährige Frau auf ihrem Pferd die Neckarstraße vom Reitstall kommend in Richtung Reitplatz entlang. Hinter ihr fuhr ein grüner Traktor mit Anhänger, der offensichtlich bereits begann die Reiterin zu bedrängen. Nach ersten Erkenntnissen ist die 33-Jährige anschließend nach rechts in Richtung Sandweg abgebogen. Im darauffolgenden Moment begann der Traktorfahrer zu beschleunigen. Durch das Aufheulen des Motors und der lauten Geräusche des Anhängers, erschreckte sich das Pferd, wodurch die Dame von ihrem Pferd zu Boden fiel. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Frau verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Zusammenhang werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Fluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unbekannte in Kindergarten eingedrungen

Schöneck/Kilianstädten (dj) In einen Kindergarten in der Waldstraße (10er-Hausnummern) sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen und haben einen Tresor sowie einen Kinderwagen entwendet. Zwischen 17 und 7 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangten in die Bürobereiche. Im Inneren des Objektes durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und brachen die Schließfächer von Mitarbeitern auf. Neben einem Tresor entwendeten die Täter auch einen Kinderwagen. In dem Tresor befanden sich unter anderem Tickets und Buchgeld.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei in Maintal melden.

Radler erpresst

Erlensee (hf) 200 Euro "Schmerzensgeld" habe am Mittwoch ein 18-Jähriger berappen müssen, nachdem er einen "Unfall" hatte. Wie der junge Mann aus Erlensee erst gegen 23 Uhr schilderte, sei er bereits gegen 18.30 Uhr mir seinem Fahrrad auf dem Weg parallel der Landesstraße 3193 von Erlensee Richtung Hanau durch den Wald unterwegs gewesen. Dort sei er auf eine Gruppe von fünf jungen Männern getroffen, von denen einer unvermittelt vor das Fahrrad gesprungen sei und anschließend behauptete, am Bein verletzt worden zu sein. Sodann forderte der Mann 200 Euro Schmerzensgeld von dem Radler, andernfalls wolle er ihn bei der Polizei anzeigen. Ein weiterer Mann aus der Gruppe habe ein Messer an den Bauch des Radfahrers gehalten und die Forderung verstärkt. Der so Bedrohte sei dann mit den beiden Männern zu seiner Anschrift gegangen und habe dort aus seiner Wohnung in der Kastellstraße die geforderten 200 Euro geholt. Als er das Geld an den verletzen Mann übergeben hatte, seien beide wieder zu der Gruppe gegangen und hätten sich in Richtung Hanau entfernt.

Erst Stunden später informierte der 18-Jährige die Polizei. Er beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: Der Verletzte sei 1,80 bis 1,85 Meter groß, athletisch schlank und 24 bis 25 Jahre alt gewesen. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze, kurze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Der mit dem Messer Drohende sei etwa 1,85 Meter groß, schlank und ebenfalls 24 bis 25 Jahre alt gewesen. Er hatte kurze, schwarze Haare im Boxerschnitt. Auch er trug eine schwarze, kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißem Haken auf der Brust. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Vorfall im Wald und in der Kastellstraße geben? Wer kennt die Gruppe der fünf Männer?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Aluminiumkiste auf Parkplatz beschmiert

Schlüchtern (dj) Unbekannte besprühten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, eine Aluminiumkiste auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Breitenbacher Straße, unter anderem mit verfassungswidrigen Zeichen. Der geringe Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Edding verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen