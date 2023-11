Transporterfahrer aus Bürgstadt ist Führerschein los

ARCHIV - Ein Alkoholtest bei einem Mann, aufgenommen am 04.02.2005 während einer Polizeikontrolle bei Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa "Alkohol hinterm Steuer - schwere Unfälle mit hohem Promillewert" vom 11.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Der Mann war zuvor mit seinem Kleintransporter auf ein stehendes Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage der Martinsbrücke aufgefahren. Der Vortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in einem unteren dreistelligen Bereich.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren verantworten.

ESCHAU-SOMMERAU. Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, haben Unbekannte einen Kaugummiautomaten in der Elsavastraße beschädigt. Dem Sachstand nach war offensichtlich Gas eingeleitet und gezündet worden. Der Schaden an dem Automat liegt bei rund 500 Euro. Entwendet wurde hingegen nichts.

ERLENBACH. In der Zeit von Dienstag, ab 0 Uhr, bis Freitagnacht, um 23.55 Uhr, wurde ein braunes Herrenrad der Marke Gudereit entwendet. Das Rad war zuvor im Garten eines Anwesens in Pestalozzistraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

