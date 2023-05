Transporter stürzt Erlenbacher Weinberge hinab

Ein Kleintransporter ist am Dienstagmorgen die Böschung in den Erlenbacher Weinbergen heruntergestürzt. Kurz vor 8 Uhr war der Fahrer mit seinem Wagen auf den schmalen Wegen des Weinbergs zwischen Erlenbach und Klingenberg unterwegs. Dabei kam er vermutlich etwas zu weit nach rechts, rutschte die Böschung hinunter, überschlug sich mehrfach und landete etwa 50 Meter unterhalb des Weinberges wieder auf seinen Rädern. Glück im Unglück hatten sowohl der 22-jährige Fahrer wie auch sein Mitfahrer. Beide kamen nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Am Fahrzeug entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bergung des Fahrzeuges wird kompliziert, da man schlecht an das Fahrzeug herankommt. Eine Bergungsfirma muss das Fahrzeug herausholen.

rah