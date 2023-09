Transporter brennt in Klingenberg aus

Nur noch Schrottwert hat ein Ford-Transporter nach einem Fahrzeugbrand in Klingenberg.

Gegen 15.30 war der 59-jährige Ford-Fahrer auf der Ludwigstraße in Richtung Erlenbach unterwegs. Als er technische Probleme mit seinem Fahrzeug hatte, hielt er am Straßenrand an. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorbereich und griffen schnell auf den Innenraum des Autos über.

Der Fahrer konnte seine Beladung noch in Sicherheit bringen. Mehrere Anwohner unterstützten ihn mit Feuerlöschern und nahmen erste Löschmaßnahmen vor. Als die Feuerwehr Klingenberg-Trennfurt eintraf, konnte sie den Brand schnell ablöschen. Trotzdem brannten der Motorraum und der Fahrerbereich komplett aus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten und bis zur Bergung des Fahrzeugs war die Durchgangsstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizei geht als Brandursache von einem technischen Defekt aus.

Ralf Hettler