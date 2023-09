Traktor ohne Blinker - Unfall in Neuhütten

Der Traktor bog nach links auf einen Feldweg ab. Währenddessen wurde er von einer Skoda-Fahrerin überholt. Die Beleuchtung für den am Traktor angebrachten Anhänger war nicht angeschlossen, was nach Einschätzung der Polizei der Grund dafür war, dass die Skoda-Fahrerin die Abbiegeabsicht des Traktors nicht wahrnehmen konnte. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Mobiltelefon am Steuer benutzt

Lohr, Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Lohrer Polizei wurde auf einen Lkw-Fahrer aufmerksam, da er am Steuer sein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer keine Fahrerkarte benutzt und auch seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Meldungen der Polizei Lohr