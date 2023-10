Traktor landet bei Glattbach auf dem Dach

Auf dem Dach ist ein Traktor in Glattbach gelandet.

Kurz vor 18 Uhr war der 50-jährige mit einem Traktor ohne Anhänger auf einem abschüssigen, durch den Regen sehr matschigen Feldweg, in Richtung der Straße am heißen Stein unterwegs. Auf dem durch den Regen aufgeweichten Untergrund kam der Traktor ins Rutschen und stürzte, kurz bevor der Weg in eine geteerte Straße mündete, um und landete auf dem Dach.

Der Fahrer wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, kam aber augenscheinlich ohne Verletzungen davon.

Die Feuerwehr Glattbach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Zur Bergung des Fahrzeuges musste ein Abschleppunternehmen mit einem Kran anrücken, um den Traktor wieder auf die Räder zu stellen.

Zu der Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler/lesa