Doch ins Gefängnis muss der Beschuldigte aus dem Kreis Aschaffenburg nicht. Die Kammer am Landgericht Aschaffenburg urteilte am Freitag, er habe zwar einen Totschlag begangen, sei aber nicht schuldfähig. Denn zur Tatzeit litt der heute 26-Jährige an einer durch Drogen verursachten Psychose. Er wird nun in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

ves

Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.