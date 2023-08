Tödlicher Verkehrsunfall auf Landesstraße 3317 bei Dreieich

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 47 Jahre alte Renault-Fahrer, der in Richtung Offenthal unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 41-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Dietzenbacher kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Renault-Fahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der -ursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens wird vorläufig auf 9.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz vor 7 Uhr vollgesperrt werden.

Einbruch auf Schrottplatz in Offenbach gesucht

Offenbach. (cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch auf einem Schrottplatz im Lämmerspieler Weg, im Bereich der 150er-Hausnummern, geben können. Bislang unbekannte Täter montierten zwischen Freitagnachmittag, 14.15 Uhr und Samstagmorgen, 6.15 Uhr, Teile des Zaunes, welcher den Schrottplatz umgibt, ab und gelangten so auf das Gelände. Von dort entwendeten die Diebe Buntmetall im Wert von etwa 11.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer beschädigte den weißen Mercedes in Offenbach?

Offenbach. (cb) Am Freitag zwischen 12.05 und 12.20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Mühlheimer Straße (300er- Hausnummern) eine Unfallflucht. Ein weißer Mercedes war vor dem Markt abgestellt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug diesen im Bereich des Fahrzeughecks beschädigte. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 500 Euro und machte sich davon.

Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

Seligenstadt : Gegenstand auf Fahrbahn geworfen - Polizei sucht Zeugen

Seligenstadt. (jm) Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, auf der Landesstraße 3121 sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten von der Brücke zwischen Rödchesweg und Dudenhöfer Straße einen Gegenstand (vermutlich einen Teleskopstiel) auf die Landesstraße geworfen. Glücklicher Weise konnte eine 57-jährige Fahrerin ausweichen und es kam zu keinem Sachschaden. Bei den Werfern soll es sich um drei Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren gehandelt haben. Einer der Personen war blond.

Die Polizei in Seligenstadt bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Einbruch in Gartenhütte - Wer kann Hinweise geben?

Hanau. (cb) Ein graues Elektrofahrrad und mehrere Elektrowerkzeuge nahmen Diebe bei einem Einbruch aus der Gartenhütte in der Amselstraße (Bereich der 30er-Hausnummer) zwischen Samstagabend (21.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) mit. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Gartenhütte und entwendeten ihre Beute.

Die Polizei nimmt Zeugenanrufe unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht grüner BMW X1 beschädigt

Hanau. (cb) Ein Sachschaden von 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters "LIDL" am Kurt-Schumacher-Platz. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 14.45 und 15.00 Uhr die hintere Fahrertür sowie den hinteren Kotflügel eines geparkten grünen BMW X1. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon.

Die Polizei in Hanau nimmt unter der Rufnummer 06181 100-120 Zeugenhinweise entgegen.

15-jährige Sozia kam mit Rettungshubschrauber in Klinik

Birstein. (jm) Mit einem Rettungshubschrauber kam eine 15 Jahre alte Sozia nach einem Unfall auf der Bundesstraße 276 am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 16 Jahre alte Rollerfahrerin mit ihrer 15-jährigen Sozia gegen 14.30 Uhr auf einem Feldweg unterwegs und beabsichtigte wohl die Landesstraße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota RAV, an dessen Steuer ein 55 Jahre alter Mann aus Brachttal saß. Der Toyota-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Birstein kommend in Fahrtrichtung Fischborn. Durch den Zusammenprall stürzten die beiden Jugendlichen vom Zweirad und zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 55-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Rollerfahrerin und der Toyota-Lenker kamen jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Polizeistation Schlüchtern zu melden.

Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der Kreisstraße 987

Bad Soden-Salmünster. (jm) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 987 zwischen Bad Soden-Salmünster und dem Ortsteil Ahl sind am Samstagmittag drei Personen schwer verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Mann aus Schlüchtern mit seinem grauen Mercedes die Kreisstraße in Richtung Ahl. Nach ersten Erkenntnissen verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen wohl die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi A 5. Der Mercedes-Fahrer sowie der 29-jährige Audi-Fahrer aus Bad Soden-Salmünster und seine 29-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kreisstraße war etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 42.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

