Tödlicher Unfall in Wüzrburg: Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Gegen 09:00 Uhr ereignete sich am Willy-Brandt-Kai ein schwerer Verkehrsunfall. Dem Sachstand nach war ein 59-Jähriger mit einem gelben Mercedes von der Innenstadt in Richtung Löwenbrücke unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine in seinem Fahrzeug. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den Fahrer, der jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, deren Vertreter sich ebenfalls vor Ort ein Bild machte, auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist mit den Unfallermittlungen, insbesondere zur Ursache, betraut. Zeugen, denen der gelbe Mercedes noch vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken