Telefonbetrug "falsche Polizisten" - Seniorin übergibt Bargeld

Die professionell agierenden Täter riefen am Montag zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Angeblich sei ein Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen worden und die Dame müsse ihr Vermögen sicherheitshalber an die Polizei übergeben. Durch die Täuschung haben die unbekannten Täter die Seniorin dazu gebracht, einen fünfstelligen Gelbetrag an einen unbekannten Abholer zu übergeben.

Das Geld wurde zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr in der Bürgstädter Straße an einen unbekannten Mann übergeben.

Als der Geschädigten später klar wurde, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche gehandelt hatte, wurde die Polizei verständigt. Die weiteren Ermittlungen in der Sache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Zeugenaufruf

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr einen geparkten Land Rover in der Bahnstraße angefahren. Der Verursacher flüchtete unerlaubt mit seinem hellen Pkw.