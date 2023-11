Telefonbetrüger erbeuten 90.000 Euro im Kreis Aschaffenburg

Die Übergabe von 90.000 Bargeld durch eine Seniorin Anfang November wurde erst mit deren Anruf bei der Aschaffenburger Polizei bekannt. Die Frau fragte nach, ob ihr sichergestelltes Bargeld noch benötigt werde und sie weiterhin Ziel von Einbrechern sei. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Bereits am 02. November erhielt die Seniorin mehrere Anrufe eines vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser konnte die Geschädigte durch seine geschickte Gesprächsführung davon überzeugen, dass sie in naher Zukunft Opfer eines Einbruchs werden wird. Sie wurde durch den falschen Polizeibeamten angewiesen, ihre Ersparnisse aus dem Schließfach bei ihrer Bank zu holen und an die Polizei zu übergeben. Die Frau übergab in der Folge 90.000 Euro an einen Geldabholer.

Letztendlich wendete sich die Geschädigte am Sonntag an die Aschaffenburger Polizei und fragte nach, wie der aktuelle Ermittlungsstand sei und wann sie das sichergestellte Bargeld zurückerhalten könne. Die Beamten mussten der Seniorin leider klar machen, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen ist und es sich um einen sogenannten Callcenterbetrug handelte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg' auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen:

„Ich schütze Oma und Opa“

Aufmerksamer Zeuge meldet Einbruch in Hösbach - 27-Jähriger festgenommen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 51-Jähriger Anwohner handelte goldrichtig und verständigte in der Nacht zum Sonntag den Polizeinotruf. Hierdurch konnten Streifen einen 27-Jährigen noch vor Ort bei einem Einbruchsversuch festnehmen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Der 51-Jährige konnte in der Nacht zum Sonntag, gegen Mitternacht, verdächtige Geräusche aus der Garage eines Nachbarn in der Buschstraße wahrnehmen. Nach Eingang des Notrufs begaben sich umgehend mehrere Streifen vor Ort und konnten einen 27-Jährigen noch bei seiner Tatausführung vorläufig festnehmen. Dieser versuchte sowohl das dortige Einfamilienhaus und auch ein in der Garage geparktes Fahrzeug gewaltsam zu öffnen.

Der Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Einbruch in Glattbacher Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Haus in der Hauptstraße am Sonntag zwischen 15:15 Uhr und 19:55 Uhr. Die Täter stiegen über die Terassentür in das Haus ein und flüchteten kurze Zeit später mit Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Pkw touchiert Fußgängerin in Aschaffenburg - Fahrer flüchtet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend erfasste ein Pkw eine 50-jährige Fußgängerin, sodass diese erst auf die Motorhaube und dann zu Boden stürzte. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt.

Die Fußgängerin wollte gegen 19:00 Uhr die Maximilianstraße zu Fuß überqueren. Der unbekannte Pkw-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Ausfahrt eines dortigen Supermarkt-Parkplatzes. Nachdem die 50-Jährige Blickkontakt zu dem Mann aufgenommen hatte, betrat sie die Fahrbahn. Genau in diesem Moment fuhr dieser los und erfasste die Frau mit seiner Fahrzeugfront. Diese stürzte dadurch auf die Motorhaube und im Anschluss auf die Fahrbahn. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss in Richtung Hauptbahnhof davon.

Die 50-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.

Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen schwarzen Peugeot 200 handelte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Pkw-Fahrer meldet im Nachgang Verkehrsunfall in Aschaffenburg - Geschädigter gesucht

ASCHAFFENBURG. Ein 19-Jähriger meldete am Samstag bei der Aschaffenburger Polizei einen durch ihn verursachten Verkehrsunfall im Parkhaus der Stadthalle. Der zweite Unfallbeteiligte ist bislang unbekannt.

Der Unfallverursacher befand sich nach eigenen Angaben am Samstag, gegen 11:30 Uhr, im Parkhaus der Stadthalle und touchierte möglicherweise auf der Ebene U2 ein anderes, vermutlich bronzefarbenes, Fahrzeug. Auf Grund des Schadensbildes kann durch die aufnehmenden Beamten jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der 19-Jährige einen Pfosten touchierte.

Der mögliche Unfallgeschädigte wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch und Sonntag versuchte ein Unbekannter ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Herrleinstraße 55 aufzubrechen.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 04. November und dem 12. November wurde die Fassade eines Hauses in der Waldhornstraße durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, vermutlich einen Kleintransporter, beschädigt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 03:50 Uhr, und Sonntag, 06:35 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Seat im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde vor einer Werkstatt in der Feldchenstraße ein Motorrad entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Seat in der Kolbornstraße und schob diesen dadurch auf einen weiteren geparkten Kleintransporter. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

