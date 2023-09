Telefonbetrüger bringen Frau in Mespelbrunn um 50.000 Euro

Wer selbst einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen (Symbolfoto).

Die geschickt agierenden Täter haben am Mittwoch bei der Frau angerufen und von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall berichtet, den ihr Sohn verursacht haben soll. Um für ihn eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Generalstaatsanwalt am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 13 Uhr übergab die Rentnerin schließlich an ihrer Wohnanschrift in Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg) 50.000 Euro Bargeld an einen männlichen Abholer.

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Mehr Tipps in unserem Dossier

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind: