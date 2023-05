Taxifahrer in Hasloch kassiert Faustschläge statt Bezahlung

Am Montag gegen 2 Uhr, bestieg ein 29-jähriger aus Hasloch in Wertheim Hofgarten ein Taxi und ließ sich nach Hause

fahren. Dort angekommen eröffnete er dem Taxifahrer, dass er die Fahrt nicht

bezahlen kann. Bei dem daraufhin entstandenen Streit, schlug der Fahrgast den 63-

jährigen Taxler aus Wertheim, mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Der Taxifahrer

wurde dadurch leichtverletzt und musste mit dem Krankenwagen in das

Krankenhaus Wertheim verbracht werden.

Den Fahrgast erwartet nun ein Verfahren wegen Betrug und Körperverletzung.



Unrat entsorgt und angezündet

Esselbach-Steinmark. Am Sonntag gegen 12 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinmark zu einem Brand an einem

Feldweg gerufen. Dort hatten Unbekannte Unrat entsorgt und vermutlich angezündet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Schildkröten gefunden

Marktheidenfeld. Am Sonntagnachmittag wurden im Bereich der Schellstraße/Böhmerwaldstraße in Marktheidenfeld, kurz hintereinander

zwei griechische Landschildkröten eingefangen. Die Tiere wurden dem Tierheim Würzburg übergeben. Dort kann sie der Besitzer auch wieder in Empfang nehmen.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Betäubungsmittel konsumiert

Eußenheim. Am Sonntag gegen 9.15 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer in der Aschfelder

Straße von Eußenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich für die

Beamten Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln seitens des 27-Jährigen.

Daher musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Fahren unter Drogeneinfluss.



PKW zerkratzt

Zellingen. In der Fichtenstraße von Zellingen wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr, ein am Straßenrand parkender PKW beschädigt. Durch einen Unbekannten wurde die komplette rechte Fahrzeugseite des PKW mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mindestens 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet unter Tel. 09353/9741-0 um Zeugenhinweise.

Meldungen der Polizei Karlstadt