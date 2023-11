Tauberbischofsheim: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, zwischen 17.15 Uhr und 19.50 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus ein und durchsuchten das Erdgeschoss sowie das Untergeschoss. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuck und flüchteten im Anschluss unerkannt. Bei einem weiteren Einbruch verschafften sich die Täter zwischen 18 Uhr und 2.05 Uhr gewaltsam Zutritt in ein weiteres Gebäude und durchsuchten hier das Erdgeschoss. Gestohlen wurden Schmuckstücke und Goldmünzen. Die Täter verließen auch hier die Örtlichkeit unerkannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim : Unfall auf der Autobahn 81

Am Sonntagnachmittag kam ein Autofahrer auf der Autobahn 81 mit seinem Volkswagen auf dem mittleren Fahrstreifen ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit dem Audi einer 33-Jährigen, welche den rechten Fahrstreifen befuhr. Die Audi-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von insgesamt 30.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.

Tauberbischofsheim: Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Nachdem am Sonntag eine Autofahrerin auf der Autobahn 81 mit 0,6 Promille unterwegs war, musste sie ihren Führerschein abgeben. Die 68-Jährige fiel um 17.30 Uhr durch eine auffällige Fahrweise auf, weshalb sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt werden. Eine im Anschluss durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Dame musste daraufhin die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Des Weiteren wurde ihr Führerschein einbehalten.

