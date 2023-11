Tauberbischofsheim: Unbekannte lassen Ziegen frei

Gegen 14.30 Uhr riefen Passanten die Polizei, da im Bereich

der Nordbrücke eine Herde Ziegen am Radweg gegenüber der Kläranlage frei

umherlaufen würde. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall durch eine auf die

Straße laufende Ziege. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen,

die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen. Eine unbekannte Person verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall in

Lauda-Königshofen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 12 Uhr und 15.45 Uhr

touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren

den in der Bergstraße ordnungsgemäß geparkten Opel Astra. Anstatt den

Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu

melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500

Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Einbrecher verschafften sich am Dienstag unbemerkt Zutritt zu einem

Zweifamilienhaus in Lauda-Königshofen. Zwischen 7.15 Uhr und 20 Uhr begaben sich

die Unbekannten zu dem Wohnhaus in der Julius-Echter-Straße. Erst versuchten sie

über den Keller ins Innere zu gelangen. Nachdem sie die erste Tür aufgebrochen

hatten, scheiterten sie an einer Zwischentür und brachen anschließend die

Balkontür auf. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie das Inventar und

entwendeten diverse Wertgegenstände. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen

können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich

unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

