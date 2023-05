Tauberbischofsheim: Siebenjährige bei Unfall verletzt

Die Frau befuhr gegen 15 Uhr die Straße "Am Baumgarten" in absteigender Richtung. An der Einmündung zur Tiefengasse bemerkte diese wohl ihre Wartepflicht und tastete sich ganz langsam in den Einmündungsbereich. Zeitgleich befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Einmündungsbereich von der Tiefengasse aus kommend mit hoher Geschwindigkeit und wollte links in die Straße "Am Baumgarten" abbiegen. Hierbei schnitt sie die Kurve so stark, dass sie nahezu frontal mit dem wartenden Renault kollidierte. Die Siebenjährige stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW in Lauda-Königshofen beschädigte. Der Pkw stand zwischen 10 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag in der Häfnergasse auf dem dortigen Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete anschließend. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

Tauberbischofsheim: Baumaschinen entwendet

Aus einer Garage in Tauberbischofsheim stahlen Unbekannte am Wochenende mehrere Baumaschinen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Montag Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Am Heimbergsflur" und nahmen die Geräte im Wert von rund 5.000 Euro an sich. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Mehrere Waffen in Kofferraum transportiert

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim fanden am Montagvormittag zwölf Waffen im Kofferraum eines Autos in Lauda-Königshofen. Eine 26-Jährige befuhr gemeinsam mit ihrem 36-jährigen Beifahrer in einem BMW die Hauptstraße. Hier wurden sie, gegen 10.30 Uhr durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Beifahrer wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden keine Betäubungsmittel aufgefunden. Jedoch entdeckten die Beamten im Kofferraum des BMWs mehrere Pistolen, ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole sowie ein Luftgewehr. Außerdem wurden Werkzeug für Schusswaffen sowie diverse Munitionsarten mitgeführt. Die Waffen und die Munition wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

