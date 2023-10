Tauberbischofsheim: Honda prallt in zwei Autos und kippt um

Ein 58-Jähriger war gegen 7.50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, kam hierbei zu weit nach rechts und streifte zunächst den Außenspiegel eines geparkten Toyota. Dann prallte der Honda gegen einen geparkten Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Honda um und blieb unter der Eisenbahnbrücke auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf über 40.000 Euro. dc

Wertheim : Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen eines Fahrradfahrers sind die Folge eines Unfalls, welcher sich am Dienstag in Wertheim ereignete. Gegen 21.25 Uhr bog eine 59-jährige Autofahrerin vom Mühlenweg in die Straße "Am Eichamt" ab. Aufgrund von geparkten Fahrzeugen fuhr sie hierbei teilewies auf der linken Fahrbahnseite. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 50-Jährige stürzte auf die Motorhaube und zog sich dabei mehrere leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Melungen des Polizeipräsidiums Heilbronn