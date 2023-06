Tauberbischofsheim: Gartenhütte abgebrannt

Vor Ort konnte ein brennendes Gartenhüttchen festgestellt werden. In der Nähe lagen mehrere Sektflaschen, die nicht vom Besitzer der Gartenhütte stammten, sodass momentan davon ausgegangen wird, dass sich unbefugte Personen Zutritt zum Gelände verschafften, dort feierten und für den Brand verantwortlich sind. Der Sachschaden an der Hütte wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

Weil ein 33-Jähriger in einem Markt in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim randaliert haben soll, wurde am Dienstagmittag die Polizei verständigt. Der 33-Jährige soll gegen 14.40 Uhr lauthals mehrere Personen belästigt haben. Beim Eintreffen der Beamten sollte der Mann kontrolliert und die Personalien festgestellt werden. Bereits hier trat der Mann in Richtung der Beamten und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem Unterstützung eingetroffen war, sollte der Mann fixiert und nach Ausweispapieren durchsucht werden.

Hiergegen wehrte er sich körperlich, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Durch die Handlungen des 32-Jährigen verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Nachdem der Mann fixiert werden konnte, wurde er auf das Polizeirevier verbracht und in Gewahrsam genommen. Auch hier wehrte sich der Mann massiv körperlich gegen die weiteren Maßnahmen. Er musste anschließend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevier Tauberbischofsheim verbleiben.

Lauda-Königshofen : Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen wurde in der Tauberstraße eine Fußgängerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die 69-Jährige überquerte gegen 9.50 Uhr die Tauberstraße in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Eine 43-jährige Toyota-Fahrerin übersah die Fußgängerin vermutlich, als diese sich bereits in der Straßenmitte befand und erfasste sie mit der linken Fahrzeugfront. Die 69-Jährige wurde zunächst im Beinbereich erfasst und sowohl vom Vorder- als auch vom Hinterrad des Toyota überrollt. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Bad Mergentheim: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und knapp 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmittag auf der Landstraße in Bad Mergentheim. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Landstraße in Richtung Neue Lindenstraße und bremste an der dortigen Ampel bis zum Stillstand ab. Eine dahinterfahrende 22-jährige VW-Lenkerin übersah dies vermutlich und fuhr auf den PKW, auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Lauda-Königshofen: Versuchter Einbruch in Reithalle

In der Straße "Im Weißen Bild" in Lauda-Königshofen drang eine bislang unbekannte Person in der Nacht auf Mittwoch in die dortige Reithalle ein. Gegen 2.20 Uhr wurde der Besitzer auf die Person aufmerksam und konnte beobachten, wie sie Regale durchwühlte. Kurz darauf verschwand die Person jedoch, ohne etwas zu entwenden. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Diese gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn