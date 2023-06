Tauberbischofsheim: Betrunkener randaliert und verletzt Polizisten

Gegen 4 Uhr warf ein betrunkener 38-Jähriger Flaschen auf den Balkon eines Nachbarn und hatte diesen bereits am Vorabend bei einer Auseinandersetzung verletzt. Da sich der Randalierer uneinsichtig zeigte, wurde er von den eingesetzten Polizeistreifen in Gewahrsam genommen. Der 38-Jährige wehrte sich dabei so heftig, dass sowohl er, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Den Randalierer erwarten nun mehrere Anzeigen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn