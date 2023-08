Sulzbach: Polizei stoppt Mann mit getuntem E-Bike

Der Mann geriet gegen 1.30 Uhr am Freitag ins Visier der Streife der Polizeiinspektion Obernburg. Bereits zu Beginn konnten beim 24-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im weiteren Verlauf konnten an dem Fahrrad des Mannes offensichtliche technische Manipulationen bemerkt werden. Auf Nachfrage räumte der Mann diese ein und gab an, dass sein E-Bike hierdurch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern hat. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wird nun auf Grund seiner Drogenfahrt sowie einem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken