Sulzbach: Gartengeräte entwendet

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 29. September, und Mittwoch, 11. Oktober, wurden aus einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage im Märzbrückenweg mehrere Gartengeräte entwendet.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 07:45 Uhr und 19:00 Uhr, wurde an einem in der Depotstraße geparkten Seat der rechte Vorderreifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.