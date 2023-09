14-Jähriger in Lohr wurde mit Kopfschuss getötet

Am Tag nach der Tat am Nägelseeschulzentrum: Am Dienstag beginnt hier wieder der Schulalltag für viele Schüler. Foto: Johannes Ungemach

Am Mittwoch rückten gegen 13.30 Uhr auf dem Schulzentrum Fahrzeuge des Technischen Hilfswerkes (THW) an. Wie Polizeisprecher Enrico Ball auf Anfrage sagte, geht es dabei noch immer um die Suche nach dem Handy des Opfers. "Der Tümpel wird ausgebaggert", brachte er es auf den Punkt. Im Schlamm hätten Taucher dort am Dienstag nichts gefunden. Die Spurensuche am eigentlichen Tatort sei abgeschlossen. Laut Ball wurde das Smartphone des Tatverdächtigen sichergestellt, es wird entsprechend ausgewertet.

Der von einer Zeugin gehörte Schuss gegen 13.15 Uhr kann nicht der tödliche gewesen sein, gibt er die bisherigen Ermittlungsergebnisse wieder. "Wir grenzen den Todeszeitpunkt aktuell ein auf die Zeit zwischen 15 und 16 Uhr", so der Sprecher.

Einen Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit", wonach der 14-jährige Tatverdächtige die Waffe vorher ausprobiert hat, bestätigte er nicht. "Wir wissen noch nicht einmal, ob der Knall gegen 13.15 Uhr überhaupt ein Schuss war", sagte Ball. Dagegen sei das Opfer tatsächlich mit einem Kopfschuss getötet worden.

rbb

Alles rund um den Fall lesen Sie in unserem Dossier.