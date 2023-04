Stundenlange Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A3

Mehrere Stunden musste die A3 bei Waldaschaff in Richtung Frankfurt nach einem Verkehrsunfall komplett gesperrt werden.

Gegen 21 Uhr ist ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff verlor der Mann aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Polo prallte seitlich in einen Lastzug, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich an der Mittelabtrennung zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde sowohl der Polofahrer als auch ein 38-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff

Am Lastwagen wurde der Tank massiv beschädigt und große Mengen Diesel liefen auf die Autobahn. Durch die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff wurden der auslaufende Treibstoff aufgefangen und Restmengen aus dem Tank abgepumpt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Um die Fahrbahn vom ausgelaufenen Treibstoff zu reinigen musste eine Fachfirma anrücken.

Ralf Hettler