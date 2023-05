Neben vielen Haushalten in der Innenstadt war unter anderem auch das komplette Areal am Godelsberg von der Störung betroffen. An der Aschaffenburger Stadthalle kam es wohl am Schlossplatz beim Citylauf noch während der Siegerehrung zu einem kurzzeitigen Blackout.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Jürgen Herzing gab es vermutlich ein größeres Problem in der Elektroanlage eines Unternehmens. Dies sorgte für eine Kettenreaktion und führte zu größeren Stromausfällen in mehreren Stadtteilen. Auch die Stromleitung des Aschaffenburger Klinikums war betroffen, so Oberbürgermeister Herzing.

Die Feuerwehren der Stadt Aschaffenburg waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Aschaffenburger Stadtwerke wurden als regionaler Stromversorger sofort verständigt. Experten konnten die Stromversorgung gegen 23 Uhr weitestgehend wiederherstellen.

rah

+++ Pressemitteilung der Stadt Aschaffenburg +++

In einem Betrieb im Schweinheimer Gewerbegebiet kam es heute Abend zu einer Störung im Stromnetz, die zu einer Kettenreaktion im Stromnetz der Stadt führte. Daraus erfolgte ein Brand eines Kabels im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Standort Aschaffenburg, und ein Brand in einem Trafohaus im Stadtteil Gailbach.

Beide Brände sind inzwischen unter Kontrolle. Es ist in mehreren Stadtteilen zum Ausfall der Stromversorgung gekommen. Teile dieser Stadtteile sind bereits wieder am Netz.

Die Aschaffenburger Versorgungs GmbH (AVG) konnte zwischenzeitlich die Stromversorgung wieder flächendeckend herstellen.