Stromaggregat aus Garten in Lohr gestohlen

Dieses stand frei zugänglich, jedoch nicht direkt sichtbar, vor einer Gartenhütte. Der Beutewert beläuft sich auf circa 400,- Euro. Hinweise zu einem Täter sind bislang nicht bekannt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe: 09352/874130 oder pp- ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Verkaufsautomat für Fleischwaren aufgebrochen

Lohr. Bereits in der Nacht des 29.06.2023 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Glas Hackbällchen aus einem Verkaufsautomaten in der Bahnhofstraße. Durch eine dortige Videoaufzeichnung wurde bekannt, dass der bislang unbekannte Täter mit einem Schraubendreher ein Abteil des Automaten aufhebelte und es zudem bei drei weiteren versuchte. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200,- Euro. Das Glas Hackbällchen besitzt einen Verkaufswert von 5,90 Euro.

Holzdiebstahl, Täter gibt Tat zu

Partenstein. Im Waldgebiet Schnepfental fand bereits in der Nacht vom 24.06. auf den 25.06.2023 ein Holzdiebstahl von zwei Ster statt. Der Eigentümer fragte in seiner Nachbarschaft nach und bekam schließlich einen anonymen Hinweis, dass ein 56-jähriger Ortsansässiger der Dieb sein soll. Der Holzeigentümer konnte dann sein mittlerweile gespaltenes Holz auf dem Lagerplatz des Holzdiebs auffinden. Nach Vorhalt räumte der Täter den Diebstahl ein. Der Beutewert wird auf 200,- Euro geschätzt

