Streitigkeit auf Laudenbacher Radweg

Die 46-Jährige fotografierte den Täter und wurde durch diesen am Handgelenk mit der Aufforderung das Bild zu löschen festgehalten. Dies wiederum hatte eine Zeugin mitbekommen und kam der 46-Jährigen zu Hilfe. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt.

Der Täter wird mit ca. 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlanker Statur beschrieben. Dieser trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie weiße Sneaker.

Hauswand in Zellingen beschädigt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am frühen Freitagmorgen um 00:40 Uhr hatte ein 29-Jähriger in der Himmelstadter Straße in Zellingen diverse Gegenstände gegen eine benachbarte Hauswand geworfen. Die geworfenen Gegenstände hinterließen fünf Macken an der Hauswand, wodurch der Hauseigentümerin ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Gegen den 29-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise zur Sachbeschädigung sowie zur Streitigkeit werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Diebstahl eines Rennrads in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Rennrad, welches am Hallenbad in Lohr abgestellt war, gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihr Fahrrad ordnungsgemäß am Fahrradstellplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.

Nach Parkrempler in Lohr geflüchtet

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstagvormittag kam es in der Ludwigstraße in Lohr zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter Fahrzeugführer fuhr an die linke Frontstoßstange eines ordnungsgemäß abgestellten VW Golfs und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung zur Ermittlung des Unfallflüchtigen.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Unfallflucht in Lohr geklärt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Eine andere Unfallflucht konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Lohr geklärt werden. Gegen Donnerstagmittag kam es in der Anlagestraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei touchierte ein Kleintransportfahrer mit seiner linken Fahrzeugseite den Außenspiegel und die Türe eines Hyundai. Der Kleintransportfahrer entfernte sich anschließend sofort von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer, welcher im Nachgang ermittelt werden konnte, muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Handy in Marktheidenfeld gestohlen - Täter gefasst

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Handy im Wert von 200 Euro, hat ein 58-jähriger Mann aus dem Umkleideraum einer Marktheidenfelder Firma entwendet. Am Donnerstagabend erstattete ein 51-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei Marktheidenfeld, weil ihm am Vortag sein Handy aus dem Umkleideraum entwendet wurde. Der Mann konnte durch die Ortung des Handys der Polizei den vermutlichen Standort mitteilen. Weitere Ermittlungen führten dann zu dem 58-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Main-Spessart. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch den Jour-Richter ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung wurde das Handy den Polizeibeamten freiwillig ausgehändigt und kann im Laufe des heutigen Tages wieder an den Geschädigten übergeben werden.

Den 58-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Mit Alkohol am Steuer durch Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Mit 0,58 Promille war ein 32-jähriger Mann am Donnerstagabend in Marktheidenfeld am Steuer eines LKWs unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße stellten die Polizeibeamten im Fahrzeug diverse leere Bierflaschen fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den Mann muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld