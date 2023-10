Streit zwischen Radfahrer und Jugendlichen in Marktheidenfeld eskaliert

Im weiteren Verlauf kam es nach einem Wortgefecht von Seiten des Jugendlichen zu einem Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht des 69-jährigen. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der 16-jährige konnte kurze Zeit später durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld angetroffen werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Alleinbeteiligter Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Hasloch. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist am Freitagabend ein 57-jähriger mit seinem Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf der ST2316 von der Straße abgekommen und im Steilhang gelandet. Hierbei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen. Der Kfz-Führer blieb dabei unverletzt, am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Betrunken mit E-Scooter und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Marktheidenfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ein 30-jähriger E-Scooterfahrer festgestellt werden, der mit deutlichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen die Luitpoldstraße in Marktheidenfeld befuhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden sowie der E-Scooter sichergestellt, da der Fahrzeugführer keinen Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz vorweisen konnte. Des Weiteren musste sich der 30-jährige auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine Blutentnahme gefallen lassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Vergehen Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei gerade bei der derzeitigen Witterung mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren, da die Fahrbahnen durch Nässe und herabgefallenes Laub leicht zur Rutschpartie werden können.

Achtung Wildwechsel

Hasloch. Eine Autofahrerin hatte auf der ST2316 zwischen Hasloch und Schollbrunn einen Zusammenstoß mit einem Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Reh setzte ohne erkennbare Verletzungen sein Rennen fort. Am Fahrzeug der Verkehrsteilnehmerin konnte auch kein Schaden festgestellt werden. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

