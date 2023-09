Streit in Lohr: 14-Jähriger greift Jugendlichen an

Gegen 13:30 Uhr beleidigte zunächst ein 14-jähriger Schüler einen 15-Jährigen. Der 14-Jährige ging dann soweit, dass er den 15-Jährigen angriff, indem er ihn zu Boden drückte und mehrmals mit seinen Fäusten schlug. Nachdem mehrere Passanten hinzukamen, ließ der 14-Jährige ab und entfernte sich. Der 15-Jährige erlitt hierdurch Kratzer und Prellungen.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

E-Zigaretten entwendet

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart. Ebenfalls am 27.09.2023 ereignete sich in einer Tankstelle in der Rechtenbacher Straße ein Diebstahl von E-Zigaretten. Durch eine Kundin wurde gegen 19:45 Uhr die Verkäuferin darauf hingewiesen, dass eine männliche Person wohl mehrere E-Zigaretten einsteckte und den Verkaufsraum ohne zu bezahlen verließ. Die Sichtung der Videoüberwachung bestätigte den Diebstahl. Der Beuteschaden wird auf 50,- Euro geschätzt. Beim Täter, welcher ca. 15-20 Jahre alt ist und einen blauen Pullover trug, befand sich noch eine unbekannte männliche Begleitperson. Da weitere Personen den Diebstahl beobachtet haben könnten, bittet die Polizeiinspektion Lohr a.Main um Zeugenhinweise.

Meldungen der Polizei Lohr

Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Abend des gestrigen Donnerstags wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gegen 21:30 Uhr ein mit etwa 60 Stundenkilometern und in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet.

Die Mitteilerin blieb auf der Staatsstraße ST2300 von Zell in Richtung Zellingen hinter dem grauen Audi und versuchte mit ihrem Warnblinker andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Die Fahrt fand dann auf der Verkehrsinsel an der Kreuzung mit der Würzburger Straße am Beginn von Zellingen ein jähes Ende, hier überfuhr die 34-jährige Fahrzeugführerin ein Verkehrszeichen und kam dann zum Stehen. Die in diesem Moment eintreffende Streife stellte bei der Fahrerin des Audi A3 bei einem Vortest einen Alkoholwert von umgerechnet gut 2 ? fest. Zur beweissicheren Feststellung der Blutalkoholkonzentration ließ die Polizei nach der Unfallaufnahme durch einen Arzt eine Blutentnahme bei der Frau durchführen. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie darf nun auf vorerst unbestimmte Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Verkehrsteilnehmer, welche gegebenenfalls durch die Fahrweise der Audifahrerin behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich persönlich oder unter 09353/9741-0 mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen.

Treppe der Wallfahrtskirche angefahren - Zeugenaufruf

Retzbach/Zellingen, Lkr. Main-Spessar. Im Zeitraum vom Nachmittag des 18. bis zum Vormittag des 20. Septembers wurde der Treppenabgang der Kirche „Maria im Grünen Tal" von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt, dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,- Euro. Da sich weder bei den Verantwortlichen, noch bei der Polizei, ein Verursacher gemeldet hat, ermittelt die Polizeiinspektion Karlstadt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 09353/9741-0.

Wildunfälle nehmen wieder zu

Bereich Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Während des gestrigen Donnerstags ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Karlstadt insgesamt drei Unfälle mit Rehen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000,- Euro, Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Herbst, vor allem der Oktober und die Zeit nach der Zeitumstellung, ist einer der wildunfallträchtigsten Monate des Jahres, die Polizei bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit und angepasste Fahrweise.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Wildunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Fahrtrichtung Gemünden. Zwischen Rieneck und Schaippach querte ein Reh die Fahrbahn und wurde hierbei frontal vom Pkw des 30-Jährigen erfasst und getötet. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Autofahrerin musste durch Feuerwehr geborgen werden

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr wollte eine 78-jährige Autofahrerin in der Friedhofstraße mit ihrem, als Kleinkraftrad zugelassenen, E-Auto aus dem Carport fahren. Vermutlich hatte sie den falschen Gang eingelegt und fuhr in der Folge gegen das Ende des Carports und stürzte mit dem Fahrzeug kopfüber ca. 4 m bergab. Die Frau wurde durch die Feuerwehr Burgsinn aus ihrem Auto befreit. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.500,- Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

Achtung Wildwechsel - Vier Wildunfälle mit Rehen binnen 24 Stunden

LKR. MAIN-SPESSART. Von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen wurden Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu insgesamt 4 Wildunfällen auf den Straßen im Dienstbereich gerufen. Die Wildunfälle ereigneten sich in den Abend- und frühen Morgenstunden. Zwei Tiere überlebten den Zusammenprall nicht.

Ein Reh wurde am Donnerstagmorgen tödlich verletzt, nachdem es mit einem Auto kollidierte. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 06:15 Uhr aus Zimmern kommend in Richtung Roden, als das Tier die Fahrbahn kreuzte.

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, überquerte ein Reh die Fahrbahn, als eine 43-jährige Fahrerin eines Ford von Rettersheim kommend in Fahrtrichtung Lengfurt unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Nach dem Zusammenprall flüchtete das Tier.

Eine 46-Jährige befuhr die Staatsstraße 2315 von Hasloch kommend in Fahrtrichtung Kreuzwertheim als am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Blechschaden wird mit insgesamt 1.000 Euro beziffert. Das Tier lief weiter.

Nicht überlebt hat ein Reh den Zusammenstoß mit einem Mercedes in der Nacht zum Freitag. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte das Tier gegen 02:15 Uhr mitten auf der Fahrbahn zwischen Karbach und Birkenfeld erfasst. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei bittet Autofahrer insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden bremsbereit und gerade dann, wenn Verkehrszeichen auf erhöhten Wildwechsel hinweisen, mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren. Sollte es trotz aller Umsicht zu einem Wildunfall gekommen sein, sichern Sie die Unfallstelle und melden den Unfall umgehend bei der Polizei.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld