Stolpersteine in Aschaffenburg mit Säure begossen

Die ersten übergossenen »Stolpersteine« wurden am Freitag, gegen 13.30 Uhr, bei der Polizeiinspektion gemeldet. Bei einer Prüfung von Polizei und Feuerwehr stellte sich heraus, dass mehrere Steine in der Cornelienstraße, der Bustellistraße, der Schwindstraße, der Fabrikstraße und der Herrleinstraße mit der Flüssigkeit übergossen worden sind und hierdurch die Oberfläche angegriffen wurde. Es könnte sich um Zitronensäure gehandelt haben. Der genaue Tatzeitraum kann laut Polizei nicht näher eingegrenzt werden.



»Stolpersteine« sind in Bürgersteige eingelassene kleinen Gedenktafeln. Diese sollen an die Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.



In Aschaffenburg sind inzwischen über 150 Stolpersteine verlegt, sie erinnern zumeist an jüdische Mitbürger. Zu den Opfern des NS-Regimes gehörten aber auch politisch Verfolge, Sinti und Roma, Homosexuelle, Angehörige religiöser Minderheiten und kranke Menschen.

dc/bach

Hinweise an die Polizei:?Tel. 06021 857-1733

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Waldaschaff

Waldaschaff. Rund drei Promille Atemalkohol hatt ein Autofahrer, den eine Streife am Sonntagabend in Waldaschaff kontrollierte. Wie die Polizei meldet, hatte eine Zeugin gegen 19.30 Uhr den Hinweis auf den unsicher fahrenden Mann gegeben und den den 47-Jährigen in der Brückenstraße gestoppt.

Die Beamten verhinderten die Weiterfahrt des Mannes. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins erwartet ihn nun eine Anzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

dc

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 16:45 Uhr, wurde in der Rhönstraße ein dort abgestelltes Kraftrad der Marke Yamaha entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen AB-VH7 angebracht.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein in der Aschaffenburger Straße geparkter BMW im Bereich des Außenspiegels angefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 09:25 Uhr und 10:15 Uhr wurde am Sonntag auf dem Waldparkplatz in der Babenhäuser Straße ein geparkter Audi im Bereich des rechten Kotflügels angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.