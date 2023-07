Sechsstelliger Sachschaden nach Unfall auf der A3

Zwei Männer wurden bei einem Verkehrsunfall in der Autobahneinhausung bei Goldbach teilweise schwer verletzt.

Gegen 17.45 Uhr musste der 35-jährige Fahrer eines Autotransporters, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Goldbach verkehrsbedingt abbremsen. Auch ein 36-jähriger VW-Crafter-Fahrer bremste seinen Kleintransporter herunter. Das bemerkte der nachfolgende, 54-jährige Fahrer eines Renault Masters zu spät und prallte in das Heck des VW, ehe er diesen auf den Autotransporter schob. Drei auf dem Transporter verladene BMW-Neuwagen wurden durch den Unfall ebenfalls erheblich beschädigt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Renault-Fahrer schwer verletzt, der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide mussten nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Während der Autotransporter die Fahrt eigenständig fortsetzen konnte, entstanden an den beiden Kleintransportern wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich im sechsstelligen Bereich.

Die Feuerwehren aus Goldbach, Hösbach und Waldaschaff waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrbahn zu reinigen. Gegen 18.50 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Dennoch staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Ralf Hettler