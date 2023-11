Stau nach zwei Unfällen auf A3

Gegen 9.30 Uhr war der 39-Jähriger in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der BMW kollidierte mit der Mittelabtrennung sowie der linken und der rechten Fahrbahnbegrenzung, bevor er total beschädigt zum Stehen kam.

Glück im Unglück hatte der Fahrer. Er kam offenbar unverletzt und nur mit dem Schrecken davon. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehr als zehntausend Euro summiert.

Wehren aus Bessenbach und Waldaschaff

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Sie schafften das Unfallauto auf den Seitenstreifen, sodass nach einer kurzen Vollsperrung zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnten.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Zweiter Unfall am Stauende

Infolge des Staus kam es wenig später zu einem zweiten Unfall auf der Strecke bei Waldaschaff. Gegen 11 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Audi auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach der Kauppenbrücke erkannte er wohl zu spät, dass der Verkehr stockte und prallte in das Heck seines Vordermanns, ebenfalls ein Audi. Während das vordere Fahrzeug noch eigenständig weiterfahren konnte, entstand am Audi des 22-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Wehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung floss der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

rah